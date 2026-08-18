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ದರ್ಶನ್ ತಂಡದಿಂದ ರೇಣುಕಾ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್
Written By
Manjunath Naragund
Published: Aug 18, 2026, 09:55 AM
|
Updated: Aug 18, 2026, 09:55 AM
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ದರ್ಶನ್ ತಂಡದಿಂದ ರೇಣುಕಾ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾತಿ ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ
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