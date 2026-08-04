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ಇಂದು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ.. ಇಂದಿನ ಫಲಾಫಲ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?
Written By
Yashaswini V
Published: Aug 04, 2026, 02:35 PM
|
Updated: Aug 04, 2026, 02:35 PM
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ಇಂದು ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಷಷ್ಠಿ ತಿಥಿ, ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರಲಿದೆ. ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕಾರಕ ಬುಧ. ಇಂದಿನ ಫಲಾಫಲ ಹೇಗಿರಲಿದೆ.
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