Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌, ಅಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್‌ಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ

Written ByBhimappa
Published: Jun 14, 2026, 12:55 PM|Updated: Jun 14, 2026, 12:55 PM
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ನೇತೃತ್ವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Recommended Videos

ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌, ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್‌ಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ
02:48
ಜೂನ್‌ 26ಕ್ಕೆ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ!
09:01
ತನಿಷಾ ಕುಪ್ಪಂಡ ಅಭಿನಯದ 'ಊರಬ್ಬ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ!
05:05
ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಂಜನ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ! ಹೇಗಿದೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟ್ರೇಲರ್‌?
03:32
ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಂಜನ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ! ಹೇಗಿದೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟ್ರೇಲರ್‌?
03:55
ವೆನ್ನಿಲಾ ಮರ್ಡರ್‌ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಹೊಸ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ: ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್
06:00
ರಾಮಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು & ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ: ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದೇಣಿಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಡಿಟ್‌ ವರದಿ ಇಲ್ಲ
06:29
ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಸು ಅಂತ ಕಾಡಿದ ಮಗನ ಕಥೆ ಮುಗಿಸಿದ ತಂದೆ.
05:48
ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪರ ಪುರುಷನ ಜೊತೆ ಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾಕಿ ಸಾವಿಗೆ ಶರಣು
05:41
ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಫೋಟೋ
07:23
ಕಾಡುಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
05:58
ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಾಂತ ಭಾರಿ ಮಳೆ
02:00

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಎದೆಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮೂಲದ ಯುವಕ..!
Bengaluru4 min ago
2
FIFA World Cup 202623 min ago
3
Bannerghatta Biological Park42 min ago
4
Suvarna Gadde47 min ago
5
IMD Weather Update1 hr ago