हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
Business
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 15-09-2026: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ
Written By
Yashaswini V
Published: Sep 15, 2026, 01:10 PM
|
Updated: Sep 15, 2026, 01:10 PM
join
share
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಲಿದೆ. ಇಂದು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
Recommended Videos
01:22
ಕೊಹ್ಲಿ, ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್
03:29
ಕೆಪಿಎಸ್ಪಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕ ಪ್ರಕರಣ: ಗೆಳತಿಗೆ ₹26 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್
07:21
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರಕರಣ: ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ 173 ಫೈಲ್ಗಳು ಪತ್ತೆ!
01:15
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ
03:05
ಇವತ್ತು ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ಹೇಗಿದೆ?
03:02
ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ?
14:37
11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
08:30
11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
01:08
ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಆರ್ಎಸ್ಗೆ ಬಣ್ಣದ ಅಲಂಕಾರ
01:27
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಖಂಡಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಡಿಗೆ
01:44
ಕಲಘಟಗಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಭಾರೀ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ: ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪಂಗನಾಮ
03:31
ಹಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ KPS ಶಾಲೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರ ಆಗ್ರಹ: ಹಾವೇರಿಯ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
Trending
News
Photos
Videos
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಔಷಧಿ ಜಾಲ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಬೃಹತ್ ದಾಳಿ
2
ತುಮಕೂರು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ, 65 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ ಸಜೀವ ದಹನ
3
ಮಾತುಕತೆಯಾದರೂ ತಣಿಯದ ಕೋಪ : ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಲೇ ಹಲ್ಲೆ.. CCTV ಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಸೆರೆ
4
ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಡ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇ, ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು.. ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಮಂತಾ
5
ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿರುವ ಹಳದಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತೊಲಗಿಸುವುದು ಈ ಒಂದು ಪುಡಿ