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ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು?
Written By
Puttaraj K Alur
Published: Jul 07, 2026, 04:20 PM
|
Updated: Jul 07, 2026, 04:22 PM
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ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು?
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