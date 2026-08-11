/ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ರವಿಚಂದ್ರನ್‌ ಪಾಲಿಗೆ ಮರುಜೀವ

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Written ByBhimappa
Published: Aug 11, 2026, 04:45 PM|Updated: Aug 11, 2026, 04:45 PM
ಬಿಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ?

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