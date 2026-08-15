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Published: Aug 15, 2026, 05:55 PM|Updated: Aug 15, 2026, 06:10 PM

ಮೂವರು ಬೇಟೆಗಾರರ ಶೂಟೌಟ್‌ ಪ್ರಕರಣ: ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ ತನಿಖೆಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಆದೇಶ

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