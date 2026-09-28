/ಗರ್ಭಪಾತವಾದ ಮಗುವಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆ?

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Written ByYashaswini V
Published: Sep 28, 2026, 01:20 PM|Updated: Sep 28, 2026, 01:20 PM
ಗರ್ಭಪಾತವಾದ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗುವ ನಿಯಮಗಳೇನು?

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