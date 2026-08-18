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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ
Written By
Manjunath Naragund
Published: Aug 18, 2026, 10:00 AM
|
Updated: Aug 18, 2026, 10:00 AM
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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರೊ. ನಾಗರಾಜ್ ಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ
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