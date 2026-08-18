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Written ByManjunath Naragund
Published: Aug 18, 2026, 10:00 AM|Updated: Aug 18, 2026, 10:00 AM
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರೊ. ನಾಗರಾಜ್ ಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ

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