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SIR ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ
Published: Jul 11, 2026, 10:30 PM
|
Updated: Jul 11, 2026, 10:30 PM
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SIR ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, SIR ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಮನವಿ.
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