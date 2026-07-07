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ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ SIR ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ: ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ್
Published: Jul 07, 2026, 07:25 PM
|
Updated: Jul 07, 2026, 07:29 PM
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ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ SIR ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ: ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ್
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