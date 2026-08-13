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ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ
Written By
Yashaswini V
Published: Aug 13, 2026, 10:55 AM
|
Updated: Aug 13, 2026, 10:55 AM
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ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪಾಢ್ಯಮಿ ತಿಥಿ.. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಎಂದರೆ ಹಬ್ಬಗಳ ರಾಜ.. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
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