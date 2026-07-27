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ಮೆದಾಂತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್
Written By
Bhimappa
Published: Jul 27, 2026, 08:55 PM
|
Updated: Jul 27, 2026, 08:55 PM
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ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಘಾಟ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತೇನೆ ರಾಜ್ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ
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