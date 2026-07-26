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ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ: CBI ತನಿಖಾ ಲೋಪ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ..?
Written By
Chetana Devarmani
Published: Jul 26, 2026, 05:30 PM
|
Updated: Jul 26, 2026, 05:30 PM
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ಸೌಜನ್ಯ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತ..? CBI ತನಿಖಾ ಲೋಪ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ..? ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತನಿಖೆಯಾದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ 200 ಕೋಟಿ ಡೀಲ್ ಕಥೆ ಏನಾಯ್ತು..?
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