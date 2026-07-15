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ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವು 16 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ.
Published: Jul 15, 2026, 08:40 PM
|
Updated: Jul 15, 2026, 08:40 PM
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ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವು 16 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ.
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ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವು 16 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ.
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