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Written ByManjunath Naragund
Published: Aug 04, 2026, 11:30 PM|Updated: Aug 04, 2026, 11:30 PM
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದೇ ತಪ್ಪು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದಿಗೂ ಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಕೃತಜ್ನತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಚಿವ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ

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