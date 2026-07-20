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ಸೋಮವಾರ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಏನು?
Written By
Yashaswini V
Published: Jul 20, 2026, 12:00 PM
|
Updated: Jul 20, 2026, 12:00 PM
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ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಷಷ್ಠಿ ತಿಥಿ. ಸೋಮವಾರ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರಲಿದೆ. ಗುಪ್ತ ನವರಾತ್ರಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
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