ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ: ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶಾಂತಿನಗರದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ SIR ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಿ. ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಂತಲಾನಗರ ವಾರ್ಡ್ ಬಾಲ್ಡ್ ವಿನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಬೂತ್ ನಂ. 47 & 48 ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅಗರಂ ವಾರ್ಡ್ ನ ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು & ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಆಸ್ಟಿನ್ ಟೌನ್ ನ ಮತದಾರರ ವಿಚಾರಣೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಕಾರ್ಯದ ನೋಟೀಸ್ ಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮೂನೆ-6