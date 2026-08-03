हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿಯ ವಿಶೇಷತೆ
Written By
Yashaswini V
Published: Aug 03, 2026, 01:55 PM
|
Updated: Aug 03, 2026, 01:55 PM
join
share
ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಇಂದು ನಾಗದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾದ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ ಇರಲಿದೆ.
Recommended Videos
02:42
ವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಎಂದರೆ ಏನು?
03:26
ದಲಿತರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಖಂಡಿಸಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
02:14
PDOಗಳ ಗುಂಡು-ತುಂಡಿನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!
05:11
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ
03:09
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೀಟಿಂಗ್
03:26
ದಲಿತರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಖಂಡಿಸಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
02:08
ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಬಿಡದಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
03:32
ಪೂಜೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ₹2.5 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ
04:06
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲವೆಂದು ದ್ವೇಷ ಯಾಕೆ? : ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
01:52
ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಶಂಕೆ: ಬಂಡೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ ಗಂಜಾಮ್ ಯುವಕ
05:05
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
04:35
LPG ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ
Trending
News
Photos
Videos
Karnataka Cabinet New Ministers: ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದ ಕೈ ಶಾಸಕರು! ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಾ?
2
ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ: ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂಗೆ ಹರಿದುಬಂತು 35 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು, ಭರ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ 24 ಅಡಿ ಬಾಕಿ!
3
ಜಾತಿವಾರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ.. ಯಾವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಈ ಜಾತಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ!
4
ಮತಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್: ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ!
5
ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ