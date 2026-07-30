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ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
Written By
Yashaswini V
Published: Jul 30, 2026, 11:35 AM
|
Updated: Jul 30, 2026, 11:35 AM
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ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತುವಿನ ಆಷಾಢ ಮಾಸ. ಇಂದು ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ. ಇದು ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಚಂದ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ.
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