हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ದೇವರ ಕೋಪ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ ಮಾತು
Published: Jun 18, 2026, 06:55 PM
|
Updated: Jun 18, 2026, 06:55 PM
join
share
ದೇವರ ಕೋಪ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ ಮಾತು
Recommended Videos
03:38
ದೇವರ ಕೋಪ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ ಮಾತು
04:11
ದೇವರ ಕೋಪ ಯಾವುದು..?
01:38
Shriman Shri Purushottam Desik Guruji has given a meaningful explanation about the Kundli. For complete details, watch the video above.
02:29
ದೇವರ ಕೋಪ ಯಾವುದು..?
03:36
ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ
04:31
ನೀಟ್ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ
07:21
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನ
07:08
ಉಚಿತ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಹೇಗೆ?
04:05
ಹೆಬ್ಬುಗೊಡಿ ಡಿಪೋ ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ 13 ನೇ ರೈಲು
03:37
ಜೀವನ ಸುಂದರವಾಗಿರಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ
01:49
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-06-2026
02:23
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 18-06-2026
Trending
News
Photos
Videos
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ 5 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ, ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ!
Biennial Polls 2026
22 min ago
2
ಪ್ರಿಡಿಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬಹುದೇ.. ಶುಗರ್ ಬರದಂತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕ
Can prediabetes be reversed naturally
30 min ago
3
ಬಾಲಕಿಯ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ!.. ಕೆಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಅಂದರ್
Sringeri police
36 min ago
4
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುಂದಾದ Zee 5: ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಆದಾಯದ ಶೇ.15 ರಷ್ಟು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮೀಸಲು..!
ZEE Entertainment Enterprises Ltd
42 min ago
5
ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳಿಗೆ All OK ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್
balaramana dinagalu story
55 min ago