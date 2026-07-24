/ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ ಮರು ಎಣಿಕೆ: ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿ - ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶ!

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 24, 2026, 03:30 PM|Updated: Jul 24, 2026, 03:30 PM
ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿ ಎಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ‌ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಜುಲೈ 30ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

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