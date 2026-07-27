हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ .... ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೀಟಿಂಗ್
Written By
Chetana Devarmani
Published: Jul 27, 2026, 03:40 PM
|
Updated: Jul 27, 2026, 03:40 PM
join
share
ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಂದು ಹಾಗೂ ನಾಳೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Recommended Videos
00:45
ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭ
00:52
ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ
02:46
400 ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ
02:25
ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯ ಕತ್ತಲಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ
03:48
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣೆ
00:58
ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಪ್ರಯಾಣ
01:37
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿಕರಣದ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದೆ
02:32
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಲ್ಲ
02:00
ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ
04:21
ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ: ನವದೆಹಲಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ
02:11
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸದರ ಸಭೆ ಕರೆದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್: ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮನವಿ
01:58
ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ಮರುತನಿಖೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ; ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Trending
News
Photos
Videos
Anti-Paper Leak Bill 2026: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗೆ ಹೊಸ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ! ಏನಿದು Anti-Paper Leak Bill 2026?
Anti paper leak law
46 min ago
2
CT ರವಿನ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಲಿ.. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ R ಅಶೋಕ್, ಚಾಲೆಂಜ್!
BJP MLC CT Ravi
57 min ago
3
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ 12ರಿಂದ 15 ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಮಣೆ?
Karnataka cabinet expansion
1 hr ago
4
ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿವಾಲಿಗಳ ಕಿರಿಕ್!.. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿದ ಕಿಲಾಡಿ ಲೇಡಿ
Bengaluru
1 hr ago
5
Bengaluru Commissioner: ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವವರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ! ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲೂಟ ಫಿಕ್ಸ್
BENGALURU PROTEST
1 hr ago