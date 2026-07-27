/ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ .... ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೀಟಿಂಗ್

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Written ByChetana Devarmani
Published: Jul 27, 2026, 03:40 PM|Updated: Jul 27, 2026, 03:40 PM
ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಂದು ಹಾಗೂ ನಾಳೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.

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