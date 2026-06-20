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ಸಚಿವಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಲಿ
Published: Jun 20, 2026, 11:40 PM
|
Updated: Jun 20, 2026, 11:40 PM
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ಸಚಿವಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ಣಯ ಯುಎಸ್, ಯುಕೆ, ಗಲ್ಪ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯ
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