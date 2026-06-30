हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಅಡ್ಡಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೇರ ಮಾತು; ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ
Written By
Bhimappa
Published: Jun 30, 2026, 10:05 PM
|
Updated: Jun 30, 2026, 10:05 PM
join
share
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೋ ವಾರಂಟಿ ಅಂದ್ರು ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಜೀ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ
Recommended Videos
03:37
ಅಡ್ಡಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೇರ ಮಾತು; ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ
03:24
ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು, ಅಶಿಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ
01:43
ಮಗುವಿನ ಜೀವನ ಪಾಠ ಯಾವುದು? ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ
05:06
ಮಗುವಿಗೆ ಜೀವನ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ
03:44
ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ 50 ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ವಿಜಯಂ'; ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ 'ಪ್ರೇಮಂ' ಜೋಡಿ
06:26
ನಿವಿನ್ ಪೌಲಿ 50 ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ವಿಜಯಂ'; ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ 'ಪ್ರೇಮಂ' ಜೋಡಿ
06:50
'ಬಾಹುವಲಿ' ನೆನೆದು ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಭಾವುಕ
06:42
ಕಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುಧನ್ ಸುಂದರಂ ಜೊತೆ ಎಂಗೇಜ್
02:03
ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 30-06-2026
01:56
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 30-06-2026
02:00
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 30-06-2026
04:09
ಹೆಚ್ಚು ಮಾತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾ..?
Trending
News
Photos
Videos
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಕಾದಿದೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆ
Karnataka bus fare hike
29 min ago
2
KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ; ಮಾಜಿ DCM
Former DCM KS Eshwarappa
38 min ago
3
ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜೊಲ್ಲು ಏಕೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ದಡ್ಡರು..
Drooling while sleeping
39 min ago
4
ಅಂದು 21 ರೂ. ಜೊತೆ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ಈತ ಇಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್! ವಿರಾಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇ ಇವರು
Raghavendra Dwivedi
55 min ago
5
ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಚಿನ್ನ... ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ರೈತ!
Gold found in farm
1 hr ago