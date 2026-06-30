/ಅಡ್ಡಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೇರ ಮಾತು; ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ

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Written ByBhimappa
Published: Jun 30, 2026, 10:05 PM|Updated: Jun 30, 2026, 10:05 PM
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೋ ವಾರಂಟಿ ಅಂದ್ರು ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಜೀ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್‌ಸಿ ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ

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