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ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟೀಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ
Written By
Bhimappa
Published: Sep 03, 2026, 05:15 PM
|
Updated: Sep 03, 2026, 05:15 PM
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ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿನ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯುವತಿ ರಂಜಿತಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಯುವತಿಯ ಘಟನೆ ಟೀಮ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ರಂಜಿತಾ
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