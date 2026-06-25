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ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ನಟನೆಯ 250ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್
Published: Jun 25, 2026, 10:00 PM
|
Updated: Jun 25, 2026, 10:00 PM
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ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ನಟನೆಯ 250ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್' ಟೀಸರ್, 'ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್' ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್.. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಿರು ಪ್ರಶಂಸೆ, ಪೋಷಕ ನಟ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ನಟನೆಯ 250ನೇ ಚಿತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್.
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