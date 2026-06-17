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ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ
Published: Jun 17, 2026, 04:15 PM
|
Updated: Jun 17, 2026, 04:15 PM
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ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕೇರಳದ ಕೇರಳದ ಕೊಟ್ಟಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ತರೀಕರ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
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