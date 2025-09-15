ವಕ್ಫ್‌ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ

ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 3 3 ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಹೊರಡಿಸಲಿದೆ. ವಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 3 ದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾ| ಬಿ.ಆರ್. ಗವಾಯಿ ಅವರ ಪೀಠ, ಮೇ 22ರಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ಆಕ್ಷೇಪಗಳ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆ ಯದು, ವಕ್ಸ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಡಿನೋಟಿಫಿ ಕೇಷನ್ಗೆ ಎರಡನೆಯದು ಅವಕಾಶ, ವಕ್ಸ್ BOARI ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮೇ ತರ ಸದಸ್ಯರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೂರನೆಯದು ವಕ್ಸ್ ಆಸಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧ ರಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಿದೆ.