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ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?
Written By
Yashaswini V
Published: Jul 17, 2026, 03:30 PM
|
Updated: Jul 17, 2026, 03:30 PM
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ಸೂರ್ಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
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