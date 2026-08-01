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ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಶಂಕೆ: ಬಂಡೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ ಗಂಜಾಮ್ ಯುವಕ
Written By
Yashaswini V
Published: Aug 01, 2026, 06:30 PM
|
Updated: Aug 01, 2026, 06:30 PM
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ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅನುಮಾನ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ ಯುವಕ.
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