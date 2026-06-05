Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ದರ್ಶನ್‌ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ದೇಶನ

ದರ್ಶನ್‌ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ದೇಶನ

Written ByBhimappa
Published: Jun 05, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 11:20 PM IST
ದೊಡ್ಮನ್ಸ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಟ ಶರತ್‌ ಕೃಷ್ಣ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಶರತ್‌ ಕೃಷ್ಣ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವ ನಟ ಶರತ್‌ ಕೃಷ್ಣ

Recommended Videos

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ನಿದ್ರೆ, ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ
09:59
ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್‌
04:25
ದರ್ಶನ್‌ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ದೇಶನ
10:18
ರಾಜ್‌ಶರಣ್‌ ಅವರ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಕುತೂಹಲ
04:04
ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಾರಿತ ಪೂಜೆ ಎಂದರೇನು? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ
04:46
ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಂತ್ರ; ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೈ ನಾಯಕರು
03:31
ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ! ಕಾರಣವೇನು?
02:59
ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಿರಿಕ್ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್
02:06
ಜೂನ್ 21ರಿಂದ ಜುಲೈ 10ರವರೆಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
01:59
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ: ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ
08:32
ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಸಂಪುಟದ ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ: 13 ಸಚಿವರಿಗೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ
02:08
ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 05-06-2026
01:58

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಅಂಡಮಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ: ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಬೂಸ್ಟ್!
Oil India Limited2 hrs ago
2
india a tour of sri lanka3 hrs ago
3
vijayendra prasad on varanasi movie story3:28 PM IST
4
Mallikarjun Kharge salary2:54 PM IST
5
Gautam Gambhir2:51 PM IST