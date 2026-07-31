/ಮನುಷ್ಯನ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಯೋಚನೆ..

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 31, 2026, 03:25 PM|Updated: Jul 31, 2026, 03:25 PM
ಯೋಚನೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ಸಮಸ್ಯೆ... ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ದೇವರು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾನೆಯೇ? ದೇವರ ಮೇಲೆ ನೆಪ ಹೇಳುವ ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿ...

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