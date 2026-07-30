हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ
Published: Jul 30, 2026, 04:35 PM
|
Updated: Jul 30, 2026, 04:35 PM
join
share
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ
Recommended Videos
03:40
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
01:01
ತುಂಬಿ ಹರಿದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ : ನದಿಪಾತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ
01:09
ಮಹಾ ಮಳೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ
01:49
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ
02:00
CWRC ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸಲು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ
05:23
ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರೋ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ; ಸಾಲ ಮರು ವಾಪತಿಸುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟಿಸ್
03:29
ಬರದ ಹೊಡೆತದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ರೈತರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ
03:44
ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
04:56
ಕರ್ಮ- ಕಾಲಚಕ್ರ ಎಂದರೇನು?
02:34
ಚೆನ್ನಮ್ಮ-ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯ: ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
07:10
89 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು: ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
01:32
ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು..?
Trending
News
Photos
Videos
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮೀಯ ರಾಬರಿ! ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರಿಮೇಡ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೋರಿಸಿ ದರೋಡೆ!
Bengaluru Robbery Case
1 hr ago
2
ಭಾರೀ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು ಜ್ಯುವಲ್ಲರಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆ.. ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?
Rat Stole Diamond Jewellery
2 hrs ago
3
8 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣ, ಮುರಿದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ; ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ!
honor killing
2 hrs ago
4
ಪ್ರಾಣ ಹೋದರು ಸರಿಯೇ.. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
relationship tips Kannada
2 hrs ago
5
8000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ... ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್ನ Redmi Note 17 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ
Redmi Note 17 Smartphone
2 hrs ago