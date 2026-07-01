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ಭೂಮಿ ಭಗವಂತನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ; ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ
Written By
Bhimappa
Published: Jul 01, 2026, 06:50 PM
|
Updated: Jul 01, 2026, 06:50 PM
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ಗಡಿಯಾರ ಸುತ್ತ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇವೆ ಜೀವನದ ಗಡಿಯಾರ ಯಾವುದು? ಮನೆಯ ವಾಸ್ತು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ
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