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ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು
Written By
Bhimappa
Published: Jul 18, 2026, 12:40 PM
|
Updated: Jul 18, 2026, 12:40 PM
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ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಆದರ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ? ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಟೌನ್ಶಿಪ್ನಿಂದ ಪರಿಸರ ಕೆಡುತ್ತೆ, ವಾತಾವರಣ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ
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