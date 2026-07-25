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ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ʼದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೋರಿʼ: ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ತಲ್ಪಾಡೆ ಅಭಿನಯ
Published: Jul 25, 2026, 09:10 PM
|
Updated: Jul 25, 2026, 09:11 PM
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ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ʼದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೋರಿʼ: ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ತಲ್ಪಾಡೆ ಅಭಿನಯ
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