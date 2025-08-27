English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಗದೀಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಜಗ್ಗ ಬಂಧನ

  • Aug 27, 2025, 12:35 AM IST

ಕರ್ನಾಟಕ CID ತಂಡವು ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2025 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಜಗ್ಗನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತು. ಇವನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ವಿ.ಜಿ. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಿಕ್ಲು ಶಿವನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕೊಲೆ ಜುಲೈ 15, 2025 ರಂದು ಹಲಸೂರು ಕೆರೆ ಬಳಿಯ ಮೀನೀ ಅವೆನ್ಯೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಜಗ್ಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಮರಳಿದಾಗ CID ತಂಡವು ಇವನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆತಂದಿತು. ಜಗ್ಗನ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟು 11 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವನು ಕೊಲೆಗೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷದ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿದ್ದ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

