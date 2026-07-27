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50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ: ಭೈರತಿ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್
Published: Jul 27, 2026, 09:05 PM
|
Updated: Jul 27, 2026, 09:06 PM
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50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ: ಭೈರತಿ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್
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