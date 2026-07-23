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Written ByYashaswini V
Published: Jul 23, 2026, 12:05 PM|Updated: Jul 23, 2026, 12:05 PM
ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ನವಮಿ ತಿಥಿ ಗುರುವಾರ. ಈ ದಿನ ವಿಶಾಖಾ ನಕ್ಷತ್ರ. ವಿಶಾಖಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕಾರಕನಾದವರು ಗುರು.

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