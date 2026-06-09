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ಮಾವು ಮೇಳದಲದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ ತೋತಾಪರಿ, ಬಾದಾಮಿ,ರಸಪೂರಿ, ಸಿಂಧೂರ

Published: Jun 09, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:20 AM IST
ಮಾವು ಮೇಳದಲದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನತೋತಾಪರಿ, ಬಾದಾಮಿ,ರಸಪೂರಿ, ಸಿಂಧೂರ

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