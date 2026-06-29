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Published: Jun 29, 2026, 06:50 PM|Updated: Jun 29, 2026, 06:57 PM

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಣವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆ: Zee ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್

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