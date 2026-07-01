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ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗುರುಬಲ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ
Written By
Bhimappa
Published: Jul 01, 2026, 06:40 PM
|
Updated: Jul 01, 2026, 06:40 PM
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ಗುರುಬಲ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗುರುಬಲ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಡಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ
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