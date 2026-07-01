Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗುರುಬಲ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ

Written ByBhimappa
Published: Jul 01, 2026, 06:40 PM|Updated: Jul 01, 2026, 06:40 PM
ಗುರುಬಲ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗುರುಬಲ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಡಿ ಶ್ರೀಮಾನ್‌ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್‌ ದೇಶಿಕ್‌ ಗುರೂಜಿ

Recommended Videos

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರ
05:14
ಆಕಾಶ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬುದ್ದೂರು ನಿರ್ಮಾಣ
06:01
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್‌ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾ : 86 ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ
03:44
SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಭಾಗಿ
09:39
ಆರ್‌ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ‌
04:06
ಬರಗಾಲ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಗದಗ ರೈತನ ಸೂಪರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌
08:02
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೋ ವಾರಂಟಿ ಎಂದ ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ
03:59
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ
05:58
ಅಡ್ಡಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನೇರ ಮಾತು; ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ
03:37
ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಸ್ತು, ಅಶಿಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ
03:24
ಮಗುವಿನ ಜೀವನ ಪಾಠ ಯಾವುದು? ಶ್ರೀಮಾನ್‌ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್‌ ದೇಶಿಕ್‌ ಗುರೂಜಿ
01:43
ಮಗುವಿಗೆ ಜೀವನ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಶ್ರೀಮಾನ್‌ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್‌ ದೇಶಿಕ್‌ ಗುರೂಜಿ
05:06

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Cauvery River: ಜೀವನಾಡಿ ಕಾವೇರಿ ಒಡಲಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆ! ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು
Kaveri river water level47 min ago
2
Karnataka Deputy Chief Minister54 min ago
3
cobra hides inside bike1 hr ago
4
BK Hariprasad1 hr ago
5
hundi thieves1 hr ago