हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಲಾರಿ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳರು
Written By
Bhimappa
Published: Jun 22, 2026, 06:45 PM
|
Updated: Jun 22, 2026, 06:45 PM
join
share
ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ರಾಬರಿ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಲಾರಿ ಸಮೇತ ಆರೋಪಿಗಳು ಲಾಕ್ ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್
Recommended Videos
02:37
ರಾಲ್ಪ್ ರಾನ್ಗ್ನಿಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ತಯಾರಿ
00:37
ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತ ಮೂವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ
03:33
KSRTC-BMTC ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಮನವಿ
03:38
ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
01:57
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 22-06-2026
02:11
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 22-06-2026
01:34
ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 22-06-2026
05:01
ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಯಾರು?
05:32
ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ
05:11
ಸಮಂತಾಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ
04:55
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್
05:00
ಅಂದು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇಂದು ನಟ ಧನುಷ್
Trending
News
Photos
Videos
ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಸಮಂತಾ.. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟ ಡೈರೆಕ್ಟ
Director Sukumar praises Samantha performance
38 min ago
2
ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಲಾರಿ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳರು
Bengaluru Crime
1 hr ago
3
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಟೋಲ್ ರೋಡ್.. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್..
Elevated toll road in Bengaluru
1 hr ago
4
ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಅರೆಸ್ಟ್; ಹಣವಂತರಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕಿ ಲಕ್ಷ ಹಣ ದೋಚಿದ್ದ ವಂಚಕಿ ಅಂದರ್!
Actress Arrest
1 hr ago
5
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗಾಗಿ IPL ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್.. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ಬೇಕೆಂದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ
hardik pandya trade
1 hr ago