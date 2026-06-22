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Written ByBhimappa
Published: Jun 22, 2026, 06:45 PM|Updated: Jun 22, 2026, 06:45 PM
ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ರಾಬರಿ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಲಾರಿ ಸಮೇತ ಆರೋಪಿಗಳು ಲಾಕ್‌ ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್

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