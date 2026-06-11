Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /484 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಕದ್ದಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಕಳ್ಳರು ಅಂದರ್!‌ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲು‌

Published: Jun 11, 2026, 10:15 PM|Updated: Jun 11, 2026, 10:15 PM
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳರಿಂದ 409.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 10,000 ರೂ. ನಗದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

Recommended Videos

ಲಂಚಕ್ಕೆ ಕೈ ವೊಡ್ಡಿ ಲೋಕಾ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್
05:05
ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್‌ಗೆ ಗುಂಡು
05:24
ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಬಯಲು! ಹಣ ಪಡೆದು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಹಗರಣ ಬಯಲು
04:03
484 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಕದ್ದಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಕಳ್ಳರು ಅಂದರ್!‌ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲು‌
01:21
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಕ್ಕೆ JDS ಆಕ್ರೋಶ
01:10
ಜಮೀ‌ರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್
05:14
ಟಿಎಂಸಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ರಾಜೀನಾಮೆ
02:43
ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಭಾಗಿ
01:49
ಭಾರತದ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಮರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಸಮನ್ಸ್
01:41
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ
01:52
ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ರೌಡಿಸಂ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ರಚನೆ: ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ರೌಡಿಸಂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕ್ರಮ
01:29
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಣ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಕಡ್ಡಾಯ: ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆಕಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮ
09:15

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳಲು ರಾತ್ರಿ ಈ 5 ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
night habits37 min ago
2
Benefits Of Ghee46 min ago
3
Shriya Sharma1 hr ago
4
Bengaluru Development portfolio1 hr ago
5
gruha lakshmi scheme1 hr ago