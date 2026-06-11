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484 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಕದ್ದಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಳ್ಳರು ಅಂದರ್! ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲು
Published: Jun 11, 2026, 10:15 PM
|
Updated: Jun 11, 2026, 10:15 PM
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ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳರಿಂದ 409.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 10,000 ರೂ. ನಗದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
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