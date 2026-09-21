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Written ByYashaswini V
Published: Sep 21, 2026, 04:45 PM|Updated: Sep 21, 2026, 04:45 PM
ಅಗರಬತ್ತಿ ಹೊತೆ ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

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