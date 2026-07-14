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ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪದವರಿಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ
Published: Jul 14, 2026, 07:45 PM
|
Updated: Jul 14, 2026, 07:45 PM
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ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪದವರಿಗೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗದೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ
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