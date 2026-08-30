/ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ

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Written ByBhimappa
Published: Aug 30, 2026, 08:35 PM|Updated: Aug 30, 2026, 08:35 PM
ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್‌ ಜಾಮೀಯಾ ಖಬರಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಆಕ್ಷೇಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಜಹೀರ್‌ ಮತ್ತು ನೂರ್‌ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ

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