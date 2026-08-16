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ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡೇಟು
Written By
Bhimappa
Published: Aug 16, 2026, 05:00 PM
|
Updated: Aug 16, 2026, 05:00 PM
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ದನ ಕಾಯಲು ಹೋದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಮೂವರು ಬಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
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