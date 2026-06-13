हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ
Published: Jun 13, 2026, 05:40 PM
|
Updated: Jun 13, 2026, 05:40 PM
join
share
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಜಲಾವೃತ
Recommended Videos
02:31
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ
01:30
ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಎಸ್ ಸೂಚನೆ
02:27
ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು
01:40
ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-06-2026
01:52
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-06-2026
01:44
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 13-06-2026
01:49
ಸಾವಿನ ವದಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
08:23
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ!
06:33
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಚಿವರು
09:57
ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ
02:18
ಮೋದಿಗೆ 18 ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಶಿಕುಮಾರ್
01:11
ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪುಟ್ಬಾಲ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
Trending
News
Photos
Videos
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Vaibhav Suryavanshi cricket journey
14 min ago
2
Arecanut Price: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಸಿದ್ದಾಪುರ-ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ?
Arecanut Price Today
33 min ago
3
ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಸನ್ನಿದಿಯಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿಜಯ್ "ಡಿವೋರ್ಸ್" ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ!
CM Vijay
52 min ago
4
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜರ ಎಂಟ್ರಿ! ಯಾವಾಗ ಆಡ್ತಾರೆ ಮೆಸ್ಸಿ, ರೊನಾಲ್ಡೊ, ಎಂಬಾಪ್ಪೆ?
FIFA World Cup 2026
56 min ago
5
ರಂಗಾಯಣ ರಘು 400ನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ರಿವೀಲ್; 'ಹೊಸ ಜೀವನ'ಕ್ಕೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಸಾಥ್
RANGAYANA RAGHU
1 hr ago