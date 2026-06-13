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Published: Jun 13, 2026, 05:40 PM|Updated: Jun 13, 2026, 05:40 PM
ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಜಲಾವೃತ

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